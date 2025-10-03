チロルチョコがポケモンとコラボレーションした「ポケモンチロルチョコBOX」を、10月20日（月）から発売する。チロルをゲット！「ポケモンチロルチョコBOX」モンスターボールをイメージしたデザインの外装で、チョコの味はいちご風味とみるく風味が合わさったチョコの中にビスケットが入った「いちごみるくビス」となっている。ポケモンを集める楽しさを表現した個包装は全100種類で、ピカチュウをはじめ、ニャオハやホゲー