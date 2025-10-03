城桧吏 城桧吏と畑芽育、竹下景子が3日、NHKプレミアムドラマ『終活シェアハウス』（BSP4K・BSで10月19日夜10時スタート）の合同取材会に登壇し、撮影中のエピソードやキャスト同士の仲良しぶりを披露した。【写真】プレミアムドラマ『終活シェアハウス』合同取材会集合カット NHK連続ドラマ初主演となる城桧吏が演じるのは、お人好しで就活に苦戦する主人公・速水翔太。4人で272歳という規格外の熟女たちが暮らす