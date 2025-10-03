タレントの藤本美貴と庄司智春（品川庄司）夫妻がMCを務める料理バラエティー『ミキティダイニング』（フジテレビ系／毎週土曜11：00〜11：50）が10月4日、スタートする。【番組カット】ナス農園でも息ぴったり!?軽快なトークを繰り広げる藤本美貴＆庄司智春同番組は、昨年11月の特番初回放送を皮切りに、今年8月まで10回にわたり放送したミキティこと藤本＆庄司の“おしどり夫婦”がMCとして共演する料理バラエティー。毎回