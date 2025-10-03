男子プロバスケットボールＢリーグの横浜ＢＣは３日、電力サービス「トクテンでんき」を手がけるフラットエナジー社（東京・新宿区）とオフィシャルパートナー（ブロンズ）契約を締結したと発表した。同社の後藤大輔代表取締役社長は「今回のオフィシャルパートナー契約を通じて、横浜の地域社会への貢献と、スポーツの力による新しい体験の創出に取り組んでまいります」とコメント。横浜ＢＣの白井英介代表取締役も「本パート