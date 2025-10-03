第２５回夏季デフリンピック東京大会は１１月１５〜２６日に東京体育館ほか都内各所で行われる。実施される２１競技のうち、複数競技の強化合宿が行われている府中市は、出場する日本代表選手の練習の一般公開、壮行会を行うと発表した。府中市民以外も参加できる。日程は以下の通り。▽５日バレーボール女子日本代表の強化合宿公開練習（日吉体育館）▽１１日レスリング日本代表壮行会（フォーリス光と風の広場）▽１９日