トヨタアリーナ東京（東京・江東区）が３日に開業し、最寄りの東京臨海高速鉄道りんかい線・東京テレポート駅が特別装飾された。りそなグループＢリーグ・アルバルク（Ａ）東京の本拠地となるアリーナではこの日、こけら落としとなるリーグ開幕戦Ａ東京―宇都宮が行われる。階段とエスカレーターがＡ東京、トヨタアリーナのロゴや外観、内観写真などで彩られ、会場に向かう観客のテンションを上げてくれる。また駅改札内はＡ東