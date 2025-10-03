大阪・堺市にある世界遺産の仁徳天皇陵古墳（大仙陵古墳）を上空１００メートルから眺めることができるガス気球が４日から一般運航されるのを前に、３日に同市の大仙公園で記念式典が行われた。式典後、大阪府・吉村洋文知事、堺市・永藤英機市長らがゴンドラに乗り、２０１９年に世界遺産に認定された「百舌鳥・古市古墳群」の一つで、全長約４８６メートルの日本最大の前方後円墳を上空から満喫した。以下は囲み取材に応じた