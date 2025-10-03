日米両政府は、アメリカのトランプ大統領の日本訪問の日程について、今月27日から29日を軸に調整に入ったことが分かりました。複数の日本政府関係者によりますと、トランプ大統領はマレーシアで開かれる国際会議への出席後に日本を訪れる予定で、日米両政府は今月27日から29日を軸に調整に入りました。トランプ氏と石破総理の後任となる新しい総理の首脳会談は28日に予定されていて、夕食会も開催されるということです。また滞在中