皇室の戸籍にあたる「皇統譜」に、悠仁さまが成年式を終えられたことが新たに登録されました。悠仁さまは先月6日、成年用の冠を授かる「加冠の儀」など40年ぶりとなる男性皇族の儀式「成年式」に臨まれました。これを受け、きょう（3日）午後2時ごろ、宮内庁の書陵部で皇室の戸籍にあたる「皇統譜」に登録する作業が行われました。成年式を終えられたことが書き入れられ、宮内庁の西村泰彦長官らが毛筆で署名しました。悠仁さまは