栃木県警宇都宮南署は１日、宇都宮市内の女性（７６）が、現金１０００万円をだまし取られる特殊詐欺被害に遭ったと発表した。発表によると、９月１日、女性宅に長男を名乗る男から「国税庁に税金１０００万円を納めないといけないので援助してほしい」などと電話があった。その後、弁護士を名乗る男から電話で「現金を箱に入れ、こちらで手配した宅配業者に渡してほしい」とも言われた。信じた女性は３日、自宅に来た宅配業