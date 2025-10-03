気象庁は、4日明け方までとしていた長崎県での線状降水帯の可能性を4日朝までに延長しました。【映像】線状降水帯発生予測 4日朝までに延長気象庁は当初、3日夜から4日明け方まで長崎県で線状降水帯が発生する恐れがあると発表していました。午後4時過ぎに、この情報を更新し、4日朝まで可能性があると発表しました。線状降水帯が発生すると、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。ピークが夜間の暗い時間になるた