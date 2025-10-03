3日の昼過ぎ、井川町の日本国花苑でクマ1頭が目撃されました。五城目警察署の調べによりますと3日午後0時15分ごろ、井川町浜井川の日本国花苑で散歩をしていた秋田市の50代の女性がクマ1頭を目撃しました。クマは公園内にいて、体長が約1メートルだったということです。警察は関係機関に連絡するとともに、パトカーで現場付近を警戒し住民に注意を呼びかけています。