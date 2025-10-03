マチャド率いるパドレスは無念のポストシーズン敗退となった(C)Getty Imagesドジャースの宿敵であるパドレスが、カブスとのワイルドカードシリーズ第3戦に3−1で敗れた。主砲のマニー・マチャドは第2戦で本塁打を放ったが、3試合で10打数1安打の打率.100と振るわなかった。【動画】ドジャースとパドレスの一戦で“乱闘”騒ぎ両軍の指揮官が激昂で退場米メディア『ClutchPoints』は、「マチャドが、ポストシーズンのフラスト