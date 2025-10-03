女優の竹下景子が３日、都内でＮＨＫドラマ「終活シェアハウス」（１９日スタート、日曜・後１０時）合同取材会に共演の畑芽育、城桧吏と出席した。シェアハウスで自由に暮らすシングルシニア女性たちと、若い男女の交流を描く。竹下は「ストーリーのテンポがいい。なのでテンポ感があるセリフは本当に苦労しましたが、わくわくしながら楽しく撮影しています」と充実の表情。畑は「刺激的な毎日で、先輩方から学ぶものたくさ