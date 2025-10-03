トッテナム・ホットスパーがウルグアイ代表MFロドリゴ・ベンタンクールとの契約延長に迫っているようだ。2日、イギリスメディア『アスレティック』が伝えている。現在28歳のベンタンクールはアルゼンチンの名門ボカ・ジュニオルスでプロデビューを飾り、ユヴェントスを経て2022年1月にトッテナム・ホットスパーへ完全移籍で加入した。左ひざ前十字じん帯断裂による長期離脱などがありながらも、中盤の主軸として公式戦通算122