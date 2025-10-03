NPB(日本野球機構)は3日の公示を発表。楽天は大内誠弥投手、小孫竜二投手、日當直喜投手の3投手と陽柏翔選手を登録しました。23年ドラフト7位で楽天に入団した2年目の19歳右腕・大内投手は、この日の西武戦に先発予定。すでに6月7日の巨人戦で1軍デビューを果たしており、このプロ初先発のマウンドでは4回で61球を投げ、被安打1、奪三振3で無失点と圧巻の投球を見せていました。プロ2登板目での好投にも期待がかかります。また、同