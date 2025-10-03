ニューストップ > 国内ニュース > キノコ狩りの4人組がクマに襲われたか、70代女性が意識不明の重体 宮… クマ（動物） 宮城県 時事ニュース FNNプライムオンライン キノコ狩りの4人組がクマに襲われたか、70代女性が意識不明の重体 宮城県 2025年10月3日 16時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 宮城県栗原市で3日、キノコ狩りの4人組がクマに襲われたという クマに襲われたとみられるのは70代の女性で、意識不明の重体だそう ほかの3人にけがはないそうで、現在は消防などが詳しい状況を確認している 記事を読む おすすめ記事 千原せいじは日本仏教会に「不適切行動」暴露され…謝罪模索も最悪タイミングの辞任で炎上終わらず 2025年10月3日 11時45分 貨幣持ち出しの造幣局職員死亡 174枚、処分などを公表 2025年10月3日 12時4分 ナイナイ岡村隆史が不快感「すごい嫌い」女性テレビコメンテーターの振るまい「間違ってんねん」 2025年10月3日 12時47分 ドイツが3万7000人を入国拒否 イタリアやポーランドも…EU加盟国が移民対策で国境管理を強化へ 2025年10月3日 22時54分 わいせつライブ配信のための部屋を「妻の出産のため」と偽って借りた28歳男を逮捕 約1億8000万円荒稼ぎか 2025年10月3日 22時26分