スーパーマーケット「紀ノ国屋」は10月8日20時、公式オンラインストアで全30色の「コンパクトバッグ」(各税込1,298円)を発売する。紀ノ国屋のエコバッグが30周年を迎えることを記念したもの。店頭販売は10月11日から。全30色の「紀ノ国屋 コンパクトバッグ」一例〈推し色見つかる30色 紀ノ国屋のコンパクトバッグ〉2025年に紀ノ国屋のエコバッグは30周年を迎えた。エコバッグのなかでも人気の「コンパクトバッグ」は、軽くてコンパ