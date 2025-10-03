福岡県柳川市のボートレーサー養成所で「第１３９期選手養成訓練入所式」が３日、行われた。競争倍率約２０倍もの狭き門を突破した１３９期５０人（男子３６人、女子１４人）が入所。式の冒頭では日本モーターボート競走会・小郄幹雄会長の「人身事故や大きなけがにつながらないように細心の注意を払い、教官の指導をよく聞き、緊張感を持って精進していただきたい。また、公営競技に携わる者としてモラル・コンプライア