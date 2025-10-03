福岡県柳川市のボートレーサー養成所で「第１３９期選手養成訓練入所式」が３日、行われた。一宮めい（１８＝徳島出身）の父は一宮稔弘。「命をかけて戦っている父を見ていたのもあるし、男女関係なく競える競技だったので」と選手を目指す動機を語った。訓練生活を前に「同期はライバルでもあるけど、みんなで励ましあって送りたい」と笑顔。憧れのレーサーは「父と井上遥妃選手です」と話した。