【モデルプレス＝2025/10/03】プロフィギュアスケーターで俳優デビューした本田真凜が2日、自身のInstagramを更新。妹で女優の本田望結との2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】本田真凜＆望結、そっくり姉妹ショット◆本田真凜、妹・望結と顔寄せ合い密着真凜は「いもうと！」とコメントを添え、望結と顔を寄せ合った2ショット写真を公開。お互いにピースサインをして笑顔を見せる仲睦まじい様子が収められている。