3日未明、三重県名張市の国道で軽自動車が横転し、男女5人が死亡、少年1人が大けがをした事故で、全員の身元が明らかになりました。 3日午前0時10分ごろ、名張市上小波田の国道165号で男女6人が乗った軽自動車が横転し、5人が死亡、1人が大けがをしました。 死亡したのは、いずれも名張市に住む職業不詳の高橋曹さん(20)、建設業の大上元輝さん(23)と女子高校生ら3人の計5人です。 また、重傷を負ったのは16歳の男子