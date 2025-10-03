多摩川の人気者だった黄金色のナマズ・たまずんが今年２月に死に、剥製（はくせい）となって二ヶ領せせらぎ館（川崎市多摩区）の一角に飾られている。関係者は多摩川の環境学習や水辺の活動のシンボルとして「これからも活躍してほしい」と願う。たまずんは２０２０年６月に川崎市高津区の多摩川で捕獲され、同館に寄贈された。愛称は公募で決まり、２１年には「カワスイ川崎水族館」の特別企画展「黄金さかな博」で主役級と