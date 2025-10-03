¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡Ö¥Þー¥Ö¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯11·î14Æü¤«¤é12·î26Æü¤Þ¤Ç¡ØKing & Queen¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò³«ºÅ¡£20¼ïÎà°Ê¾å¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ïー¥Ö¥íー¥¹¥È¥Á¥­¥ó¤äÅßÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ê¤É8¼ïÎà¤Î¥»¥¤¥ô¥©¥êー¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ßê¤á¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢½÷²¦ÊÅ²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¤Ç