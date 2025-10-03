栃木県那須塩原市の東北自動車道で4月、3人が死亡した逆走多重事故で、県警は3日、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの疑いで、逆走の乗用車を運転していた宇都宮市の無職前原勇太容疑者＝当時（42）＝を容疑者死亡のまま書類送検した。書類送検容疑は4月26日午後10時ごろ、東北道に進入後逆走して対向車と衝突。運転していた岩手県北上市の会社員平岡勝利さん＝同（56）＝を死亡させるなどした疑い。栃木県警は状況か