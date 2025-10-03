◇MLB カブス3-1パドレス(日本時間3日、リグリー・フィールド)カブスが地区シリーズ進出を決め、鈴木誠也選手が喜びを語りました。日本時間3日のパドレス戦、2回に鈴木選手がパドレス先発のダルビッシュ有投手からツーベースを放つと、タイムリーと押し出し四球で2点を先制。そのリードを投手陣が守り切り、2勝1敗で地区シリーズ進出を決めました。鈴木選手は1日のMLBワイルドカードシリーズ初戦でホームラン。さらに2日の試合では