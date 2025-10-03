オリックスは3日、6日から始まるみやざき・フェニックスリーグ参加メンバーを発表した。投手では阿部、田嶋、野手でも石川、福田といった一軍経験豊富な選手たちも参加が決まった。▼ 投 手阿部、富山、田嶋、横山(楓)、井口、本田(圭)、博志、川瀬、河内、陳、宮國、芦田、乾▼ 捕手石川、山中、田島▼ 内野手野口、内藤、横山(聖)、宜保、河野、清水▼ 外野手杉澤、池田、茶野、福田