◆ソフトバンク―オリックス（3日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの東浜巨が1軍に合流した。3日のオリックス戦で3イニングを予定している。東浜は今季6試合に登板し、3勝2敗、防御率2・70。7月20日の西武戦（ベルーナドーム）を最後に1軍登板から遠ざかっている。ポストシーズンに向けて小久保裕紀監督は「（先発陣の）バックアップなので。今いる選手に何があるか分からない。その中で誰かいなくなれば東浜というこ