◆ソフトバンク―オリックス（3日、みずほペイペイドーム）パ・リーグ2連覇したソフトバンクの小久保裕紀監督が、15日開幕のクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）までの調整プランを説明した。本拠地でのレギュラーシーズン最終戦を前に取材対応。6日に開幕するみやざきフェニックス・リーグについては「山川（穂高）は行きます。あと若い選手も行くけど、（野手の）主力はほとんどいかない。投手陣は3軍戦