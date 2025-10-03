RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念した特別番組『RADWIMPS 20th YEAR SPECIAL』が、11日午後11時よりNHK総合およびBSP4Kで放送されることが決定した。【番組カット】アグレッシブにベースを弾く武田祐介ほか、アツいライブ写真多数RADWIMPSは今年11月にメジャーデビュー20周年を迎える。ジャンルにとらわれない音楽性と、恋愛から死生観までを哲学的かつ情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い支持を得