宮城県栗原市でキノコ採りをしていた4人がクマに襲われ、そのうち70代の女性が意識不明の重体です。きょう午後1時半ごろ、宮城県栗原市の栗駒山で、キノコ採りをしていた人から「仲間がクマに襲われている」と通報がありました。栗原市によりますと、4人でキノコ採りをしていたところ、クマに襲われ、そのうち70代の女性が意識不明の重体だということです。警察によりますと、4人のうち1人が下山しているということですが、残りの3