0秋季高校野球神奈川県大会の準決勝が4日、行われる。それぞれの勝者は18日に山梨で開幕する関東大会に出場する。対戦カードは、法政二―立花学園、横浜−東海大相模となった。注目は今夏の神奈川大会決勝と同じカードとなった横浜―東海大相模。センバツ出場へ向けた関門である関東進出をかけて、またこの2校が激突する。夏は横浜が11−3と大勝。春季大会の決勝は5―4、昨秋の決勝は5―2と横浜が制しているが、2024年夏の