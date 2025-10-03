東京市場まとめ 1.概況 日経平均は、105円高の45,042円と続伸で寄付きました。前日の米国市場で主要3指数が揃って最高値を更新し、中でも半導体関連銘柄などが買われたことで日本市場もハイテク株が堅調なスタートとなりました。寄付きから、上げ幅を拡大した日経平均は、前場中ごろには45,700円台まで上昇し、647円高の45,584円で前引けとなりました。後場も高値圏での推移となった日経平均は徐々に上げ幅を拡大し、15時2