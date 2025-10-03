■第79回国民スポーツ大会成年少年男子共通4×100mリレー予選（3日、滋賀県彦根市・平和堂HATOスタジアム）【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果国民スポーツ大会の陸上競技が3日、開幕した。成年少年男子共通4×100mリレー予選1組に、東京世界陸上代表の桐生祥秀（29、日本生命）が滋賀代表で出場。1走を務めた桐生は快走を見せ、39秒47の1着で準決勝進出を決めた。桐生が紹介されると、競技場