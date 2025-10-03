ドイツ南部ミュンヘン空港の近くで2日夜に複数のドローンの目撃情報があり、空港が一時閉鎖されました。先月には、デンマークやノルウェーの空港付近でも不審なドローンが確認されています。ドイツ南部にあるミュンヘン空港によりますと、2日夜に複数のドローンの目撃情報があり、現地時間の午後10時すぎから航空機の飛行が制限され、その後、空港が一時閉鎖されました。この影響で17便が欠航となり、およそ3000人に影響が出たとい