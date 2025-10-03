3日午前、大分市内で知人同士のトラブルの通報を受け、関係者から話を聴こうとした警察官の腹部を蹴ったり、頭部をたたいたりしたとして、45歳の会社員の男が逮捕されました。 警察によりますと、3日午前7時前、大分市迫の会社駐車場で「髪の毛を引っ張るなど、知り合い同士がトラブルになっている」と会社関係者から110番通報がありました。 警察官が駆けつけ、現場にいた男性数人から事情を聴こうと、1人を捜査車両の後部座席