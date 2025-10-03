「やる気スイッチグループ」が運営する個別指導塾の元教室長の男が、教え子にわいせつな行為をしたとして逮捕された事件で、警視庁は別の教え子にもわいせつな行為をしたとして再逮捕しました。再逮捕されたのは、「やる気スイッチグループ」が運営するスクールIEの元教室長・石田親一容疑者（45）で、今年1月下旬ごろ、都内の塾校舎内で当時13歳の女子中学生に抱きつくなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。警視庁に