軽乗用車が横転し5人が死亡した事故現場＝3日午後2時21分、三重県名張市若い男女6人が乗った車の天井がめくれ上がり、大きく変形していた。3日未明、三重県名張市の山あいの国道で軽乗用車が横転した単独事故。現場は右カーブで、進行方向左側の縁石20〜30メートルに、断続的に白い傷が付いていた。その先の道路脇に立つ電柱には、何かがぶつかったとみられる大きな跡が残り、周囲にガラス片が落ちていた。名張署で報道陣に事