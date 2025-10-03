１１月２１日から横浜公園と周辺エリアで開催されるクリスマスイベントの告知ＩＴ大手ディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ）と横浜スタジアムは１１月２１日から１２月２５日まで、横浜市中区の横浜公園と周辺エリアでイルミネーションなどを楽しめるクリスマスイベント「ＢＡＬＬＰＡＲＫＸｍａｓＹＯＫＯＨＡＭＡＫＡＮＮＡＩ２０２５」を開催する。会場は同区内の日本大通りや横浜赤レンガ倉庫なども含まれ、エリア一帯を