レストラングループ「sio」の人気シェフ鳥羽周作氏（47）が3日までに自身のポッドキャスト番組に出演し、糖尿病を患っていることを公表した。鳥羽氏は9月10日に配信された回で、「前向きなお話ですが私、鳥羽周作、なんと糖尿病になってしまいました」と笑いながら報告し、「よくよく考えたら半年前からなっていた可能性もありますからね、あんなにしょっちゅう食ってたらなるよね、そりゃあ。あと、遺伝もありますから」と原因に