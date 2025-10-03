世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するＦａｎａｔｉｃｓＩｎｃ．の日本法人ファナティクス・ジャパン合同会社は、ファンイベントとして「ホークスグッズ談義ＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＦａｎａｔｉｃｓ」を１０月１０日、東京・神田の野球居酒屋「リリーズ神田スタジアム」で開催する。ファナティクス・ジャパンは、２０１８年にソフトバンク・ホークスとオフィシャルパートナーシップ契約を締結し、１