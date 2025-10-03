食べ応えも見栄えも抜群の『豚肉となすの重ね蒸し』。耐熱皿に具材を重ねてたれをかけ、あとはレンジにおまかせ。洗いものが少なく、そのまま食卓へ出せる気軽さもうれしい一品です。なすにしみ込む豚バラのうまみと甘みそだれが、ごはんをぐいぐい誘います！『豚肉となすの重ね蒸し』のレシピ材料（2人分）豚バラ薄切り肉……200g なす（大）……2個（約200g） 〈みそだれ〉しょうがのすりおろし……小さじ1 にんにくのすりおろ