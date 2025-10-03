が3日あさ、鹿児島市で行われました。 今年のテーマは幸せ溢れる「多幸感メイク」。その仕上がりは? 島津家18代当主・家久の正室だった持明院様は、優しい人柄で多くの人から慕われ「じめさあ」と呼ばれました。 鹿児島市立美術館の前庭にある「じめさあ」の石像は、毎年、命日の10月5日に化粧直しされていて、3日あさは、市の職員2人が新たな化粧を施しました。 今年のテーマは「多幸感メイク」。 黒ではなく