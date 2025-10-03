世界的な画家、藤田嗣治の企画展がきょう3日から鹿児島市立美術館で始まりました。 藤田嗣治はパリ時代にピカソとも交友のあった世界的な画家です。「乳白色の肌」と繊細な線が特徴で、1920年代フランス画壇の寵児となりました。 特別企画展「藤田嗣治7つの情熱」には、藤田の作品、134点を鑑賞できます。 こちらは1927年に描かれた「横たわる女性、水槽と猫たち」。藤田の世界を感じる作品のひとつで、女性の滑らかな肌と、藤