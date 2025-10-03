９月スペイン非製造業ＰＭＩは５４．３（市場予想５３．３、前回８月５３．２） 需要環境が好転、新規受注が急増 非製造業（サービス業）が引き続きスペイン経済をけん引している 投入コスト増を背景に価格上昇圧力が強まった点が唯一の懸念材料 サービス・プロバイダーも自社販売価格の引き上げに動いている