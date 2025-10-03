メインシナリオ・・・2日に9月26日の高値1.3959カナダドル（以後、単位省略）を上抜いて直近の高値を更新し、上値探り再開が示唆されている。1.4000の節目や5月15日の高値1.4005、5月12・13日の高値1.4016、2月3日の高値1.4793から6月16日の安値1.3540までの下げに対する38.2％戻しの1.4019が視野に入っており、38.2％戻しの1.4019を上抜けば、半値戻しの1.4167を試す可能性がある。さらに上昇するようなら、4月7日の高値1.4296が