日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

栗原市の山中でキノコ採りをしていた70代女性 クマに襲われ意識不明

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 宮城県栗原市の山中でキノコ採りをしていた70代の女性がクマに襲われた
  • 4人グループのうち、女性1人が襲われて意識不明の重体となっているという
  • 襲われたのは荒砥沢ダムから北東におよそ800メートルの場所だそう
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. せいじが「不適切行動」か 波紋
  2. 2. 貨幣持ち出しの造幣局職員が死亡
  3. 3. 岡村 コメンテーターに不快感
  4. 4. ドイツ 3万7000人を入国拒否
  5. 5. わいせつ配信目的も偽った? 逮捕
  6. 6. 感謝祭 トランプマン激怒の真相
  7. 7. 石破首相にドレッサー賞 X呆れ声
  8. 8. 杉浦太陽に6人目の予定質問 批判
  9. 9. アッコ代打MC 朝の楽しみ台無し
  10. 10. 市長ラブホ問題 相手が初言及か
  1. 11. クマに引っ張られた? 同行者語る
  2. 12. NASA職員 約1万5000人が自宅待機
  3. 13. 田中眞紀子氏 父は本当に疲れた
  4. 14. 春日部市で4台絡む事故 女性死亡
  5. 15. 高市早苗氏の巧妙な二刀流戦術
  6. 16. ラーメン週3以上 死リスク1.52倍
  7. 17. 4路線で合計47.7km バス廃止へ
  8. 18. ソフトB 首位打者争いが決着か
  9. 19. ちいかわ 新商品の販売方法変更
  10. 20. 小林幸子 オレオレ詐欺に遭遇
  1. 1. 貨幣持ち出しの造幣局職員が死亡
  2. 2. ドイツ 3万7000人を入国拒否
  3. 3. わいせつ配信目的も偽った? 逮捕
  4. 4. 石破首相にドレッサー賞 X呆れ声
  5. 5. クマに引っ張られた? 同行者語る
  6. 6. 春日部市で4台絡む事故 女性死亡
  7. 7. 高市早苗氏の巧妙な二刀流戦術
  8. 8. ラーメン週3以上 死リスク1.52倍
  9. 9. 熊襲撃で女性が心肺停止 1人不明
  10. 10. アナにセクハラか 局は争う姿勢
  1. 11. マジ凄い 佳子さまの交流に感激
  2. 12. 102歳が富士山登頂 ギネス認定
  3. 13. 河村氏の告訴「何やってんの」
  4. 14. 花火大会中止 ひろゆき氏が驚き
  5. 15. 進次郎氏 総裁選後の深刻な不安
  6. 16. 町田で女性殺害か 男の生い立ち
  7. 17. 5人死亡事故 車はくの字に変形
  8. 18. 居眠りした 車が電柱に突っ込む
  9. 19. 長野で78歳男性死亡 クマ襲撃か
  10. 20. 全国「お小遣いランキング」1位
  1. 1. 市長ラブホ問題 相手が初言及か
  2. 2. 田中眞紀子氏 父は本当に疲れた
  3. 3. 無料封筒持ち去り「被害の実情」
  4. 4. 異臭放つ男性客 招いた地獄絵図
  5. 5. 共産党ポスターに"面白い"の声も
  6. 6. 投資アドバイザー・鳥海翔氏が突きつける！制度変更の死角を見逃すな『【緊急】政府が国民に隠す罠！2026年までに知らないと大損するマイナンバーカードの真実について解説します！』
  7. 7. 日本経済を殺す? 呪いの言葉とは
  8. 8. 股から「何か」閉経後に急増の病
  9. 9. クマ駆除に激怒する人増えた理由
  10. 10. 排泄物食べさせ感電か 事件全貌
  1. 11. 帰国した長男に「帰ってくるな」
  2. 12. 尋常ではない 党員826人離党扱い
  3. 13. ラブブ商法? ちいかわ人形が波紋
  4. 14. 誤情報「小泉氏、議員立法ない」　Xで拡散、高市氏も
  5. 15. 国立大病院25年度の赤字、過去最大見通し
  6. 16. ［深層ＮＥＷＳ］林芳正氏は「野党に太いパイプ」、小泉進次郎氏は「コメ問題大胆に進めた」…高市早苗氏は「閉塞感打開できる」
  7. 17. 人口減少対策を議論する民間新組織、２７日発足…韓国と連携し提言や調査研究など予定
  8. 18. 次期首相 進次郎氏抑えた1位は?
  9. 19. 日本人女性が安楽死 放送大反響
  10. 20. 惣菜否定した夫 とどめ刺される
  1. 1. NASA職員 約1万5000人が自宅待機
  2. 2. フィリピンで14歳以下の妊娠急増
  3. 3. 日本人に「言ったらだめ」反響
  4. 4. 英語話さないかと 初来日で絶賛
  5. 5. 日本人が苦手とする台湾のグルメ
  6. 6. 台湾人が選ぶ海外旅行先ランク
  7. 7. カンタベリー大主教に初の女性
  8. 8. 中国「Kビザ」への批判に一蹴
  9. 9. BLACKPINK・ロゼ巡る論争拡大
  10. 10. 新常識がひっくり返る大発見
  1. 11. 「新中式」中国都市で人気に
  2. 12. ELLE UKが人種差別疑惑に謝罪
  3. 13. 韓国政府 いまだにIT頼りの現状
  4. 14. ヒトの皮膚細胞から卵子を作製、不妊治療に新たな扉
  5. 15. BTSのRM 10月から個人所蔵品展示
  6. 16. 中国 北極海科学調査が無事終了
  7. 17. 幻のじゃがいもをぜいたくに使用したプレミアム感満載の「ポテトチップスのり塩 今金男しゃく」を食べてみました
  8. 18. 荷物積めなかった294人 過料に
  9. 19. 中国の焼肉店で「二重価格」物議
  10. 20. 韓国火災 電子行政にも障害か
  1. 1. 4路線で合計47.7km バス廃止へ
  2. 2. バスクリンが12月末で事業終了へ
  3. 3. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
  4. 4. 2つの蒲田駅繋ぐ計画 国交省認定
  5. 5. 「小麦の奴隷」店舗が激減の要因
  6. 6. 新型フォレスター「高級車超え」
  7. 7. 羽田空港にあるのに「廃墟化」
  8. 8. 外国人に投資され過ぎている日本
  9. 9. 「カオスな駅」奈良線の移設構想
  10. 10. YouTuber 10月の注意すべきこと
  1. 11. 「デリカD:5」の魅力を動画で
  2. 12. アサヒHD被害の影響がコンビニに
  3. 13. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
  4. 14. 夫婦が実践「ふすま外し収納」
  5. 15. アニサキス 特に注意が必要な人
  6. 16. 【中小企業の若手の離職と職場への不満に関する意識調査】Z世代の約3割が入社半年で退職を検討、7割が「入社後のギャップ」を実感
  7. 17. 国内最古の現役車両 2028年引退
  8. 18. アサヒG 情報漏えいの可能性も
  9. 19. 「年収の壁」話題でバレる理由
  10. 20. ソニー「最強伝説」復活か
  1. 1. プライム感謝祭 目玉商品はコレ
  2. 2. 0時開始 iPadシリーズがSALEに
  3. 3. Amazonセールで買うべき日用品
  4. 4. AirPodsもAmazonセールに登場へ
  5. 5. ニューバランス靴もSALE価格へ
  6. 6. Google新機能 おもしろい機能
  7. 7. Xiaomi 15T Proなど 販路に差
  8. 8. 「Fire TV Stick」が過去最安に
  9. 9. Ankerの充電器などもSALE価格へ
  10. 10. マウスやイヤホンもSALE登場へ
  1. 11. プライム感謝祭の注目カテゴリ10
  2. 12. プラン別 GoogleのAI利用上限
  3. 13. Amazonプライム感謝祭の攻略法
  4. 14. お菓子やボトル飲料もSALE価格へ
  5. 15. プライム感謝祭 36%OFFで販売
  6. 16. 「Xiaomi 15」が25%オフに
  7. 17. 長時間労働と新たなストレス
  8. 18. 2025年9月 話題になったクレカ
  9. 19. 機能面も安心、眺めていたくなる家電「STAN.」。新作も“らしさ”が光ります
  10. 20. サムスンGalaxy Tab A11発売開始
  1. 1. ソフトB 首位打者争いが決着か
  2. 2. 阪神 全31選手の登録を抹消
  3. 3. ダルビッシュ有 来季の去就は
  4. 4. 大谷翔平より目がいく 困惑殺到
  5. 5. 史上最高の投手 カーショー称賛
  6. 6. 村上宗隆の移籍先 専門家予想は
  7. 7. BDでKO負け「耳噛みちぎったる」
  8. 8. 山本由伸の愛用鞄 188万円超か
  9. 9. マチャド 質問にイライラ爆発
  10. 10. 元サッカー選手の獄中記が話題
  1. 11. 吉田正尚が 次回のWBCに言及
  2. 12. 「世界で最も美しい選手」露呈
  3. 13. 「やっぱり似とるねぇ」朝ドラ2度目の共演、実の父子が同じポーズでオフショット、物語では「大変怠けちょられる」と父をディスった息子だが…
  4. 14. 活躍しても 鈴木誠也&吉田去就は
  5. 15. 疑惑判定 球審に「刑務所行き」
  6. 16. ドラフト会議 注目株3人の実名
  7. 17. 佐々木朗希は「重要場面で使う」
  8. 18. 巨人 第2次戦力外で「嵐」吹くか
  9. 19. 日本で若手監督 育たない理由は
  10. 20. 日産 横浜FMの株式の売却を検討
  1. 1. せいじが「不適切行動」か 波紋
  2. 2. 岡村 コメンテーターに不快感
  3. 3. 感謝祭 トランプマン激怒の真相
  4. 4. アッコ代打MC 朝の楽しみ台無し
  5. 5. 杉浦太陽に6人目の予定質問 批判
  6. 6. ちいかわ 新商品の販売方法変更
  7. 7. 小林幸子 オレオレ詐欺に遭遇
  8. 8. ポッキーCM出演 ヌードの過去も
  9. 9. 今井翼が「変貌」安心した人も?
  10. 10. 「未来のフワちゃん」X困惑の声
  1. 11. 三味線奏者・Fumiyoshiさん死去
  2. 12. クマムシ 印税収入額を明かす
  3. 13. ラッコ配信映像 切り抜き大バズ
  4. 14. 鳥羽周作シェフ 糖尿病の診断
  5. 15. 坂上忍 肩手術のため人生初入院
  6. 16. アニポケ出演 大和田伸也が歓喜
  7. 17. 歌姫テイラーの最新アルバム騒然
  8. 18. 堀江氏 「野菜論争」にまた怒り
  9. 19. 「DOWNTOWN＋」で お蔵入りか
  10. 20. 国道で軽自動車が横転 男女5人死亡 1人重傷 三重・名張市
  1. 1. ブーム終了 頂き女子界隈の現状
  2. 2. ミニマルで効率的なワードローブ
  3. 3. 持ち歩きに便利 3COINSグッズ
  4. 4. スタバマニア絶賛 秋のケーキ
  5. 5. ASTIGU 待望の新作ソックス
  6. 6. GUとrokhのコラボに率直レビュー
  7. 7. 週6ユニクロで最旬コーデを紹介
  8. 8. ファミマでスヌーピー好き必見
  9. 9. 注目は「メンズの服」ユニクロ服
  10. 10. 服はシンプルでもバランス良い訳
  1. 11. 「微熱で騒ぐのやめろ」に反響
  2. 12. プロが頼る「実力派スキンケア」
  3. 13. 「洗剤不要」のバスブラシに感動
  4. 14. 40・50代に合う最旬ヘアコーデ
  5. 15. 一枚でコーデが決まるワンピ
  6. 16. 北海道電力の「新感覚みやげ」
  7. 17. 高見えするセリアの合皮ポーチ
  8. 18. 12星座別 2025年10月の運勢は
  9. 19. 大丸札幌店の限定スイーツに注目
  10. 20. 1時間半前に出勤 駅員漫画に夢中