ドジャース・大谷翔平投手が先発する、ナ・リーグ地区シリーズ第1戦の試合開始時間が4日午後6時38分（日本時間5日午前7時38分）に決まった。敵地フィラデルフィアで東地区覇者のフィリーズと戦う。大谷にとってメジャー8年目でポストシーズン初登板となる。第2戦は6日午後6時8分（同7日午前7時8分）開始。ロサンゼルスに舞台を移す第3戦の開始時間はまだ発表されていない。今季、ド軍はフ軍と4月に敵地で、9月に本拠地で3