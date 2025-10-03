10月3日に放送された『あさイチ』（NHK総合）に、杉咲花が出演した。杉咲が『あさイチ』に出演するのは、NHK連続テレビ小説『おちょやん』（2020年度後期）放送期以来、4年ぶりとなる。 参考：杉咲花、『アンメット』で得た確かな手応え若葉竜也には「どこまでも輝いてほしかった」 杉咲は前日に28歳の誕生日を迎えたばかり。視聴者からのメッセージで抱負を尋ねられると「健康に生きたい」と回答。「ぬか漬けにハマ