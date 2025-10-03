■横山裕はオープニングゲストで初日に登場 【写真・動画】横山裕とWEST.のリハショット／横山裕出演予告ムービー WEST.桐山照史が、『WESSION FESTIVAL 2025』リハーサル中のオフショットを公開した。 『WESSION』はWOWOWで放送・配信されているWEST.がゲストとセッションするレギュラー音楽番組。10月12日、13日には大阪・万博記念公園にて『WESSION FESTIVAL 2025』フェスイベントも予定され